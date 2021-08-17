У цьому особняку музикант жив із жовтня 2020 року. Що відомо про зіркову нерухомість – читайте далі.

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Що відомо про угоду

78-річний Мік Джаггер з жовтня минулого року оселився на італійській віллі на березі моря. Відомо, що вона розташована у муніципалітеті Портопало-ді-Капо-Пассеро на острові Сицилія. Це місце називають одним із найкрасивіших у регіоні. Наразі повідомляється, що музикант придбав помешкання, яке винаймав майже рік. Сума угоди та подробиці про нову нерухомість знаменитості не розголошуються.

Британський рок-музикант вирішив жити на Сицилії / Фото Pixabay

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Цікавий факт

За даними місцевих ЗМІ, раніше міська рада муніципалітету Муссомелі, що розташований у центрі Сицилії, пропонувала Міку Джаггеру купити будинок за один євро. Нагадаємо, подібна акція діє у кількох регіонах Італії. Влада міст та селищ готова продавати нерухомість за символічною ціною. В обмін на це нові власники мають відреставрувати застаріле житло, яке придбають.

Відомо, що зіркова вілла розташована на березі моря / Фото Pixabay