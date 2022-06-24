Низький попит та мізерна кількість угод: Нацбанк про ринок нерухомості в умовах воєнного стану

Війна в Україні є справжнім викликом для ринку нерухомості: на її початку ринок зупинився – як будівництво, так і продажі. Зараз ситуація відновлюється, проте досі визначається рівнем безпеки в регіоні.

Про це йдеться у червневому звіті щодо фінансової стабільності України від Нацбанку. Аналітики наголошують: найкращий стан ринку житла – у західних областях України.

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З початку повномасштабної війни ринок нерухомості майже зупинився

Війна в Україні є нищівною для ринку нерухомості не лише через масові руйнування, але й через надвисокий рівень невизначеності. Наразі вибір місця проживання відкладається на спокійніше майбутнє.

Попит на житло майже зник: ті, хто планував придбати його для себе, – переважно відмовилися від цієї ідеї через безпекові міркування; для тих, хто розглядав житло як інвестицію, цей актив став менш привабливим, адже зараз важко оцінити майбутню динаміку цін. Навіть сьогодні, попри відновлення держреєстру прав на нерухомість, попиту на новобудови в Києві майже немає.



Частка новобудов, де відновилося будівництво / Скриншот 24 каналу

У західних областях ситуація краща, але і там попит зменшився більш як на половину відносно довоєнного рівня. Інвестори готові вкладати кошти у нерухомість лише за умови знижок.

Схожою є ситуація на вторинному ринку. Відносно жовтня 2021 року, попит на нього зменшився більш ніж удвічі. Активність скоротилася в усіх областях України.



Зміна попиту на вторинне житло / Скриншот 24 канал

Забудовники націлені на будівництво об'єктів, які перебувають на фінальний стадії. Нові проєкти починати ризиковано, оскільки комерційні інвестиції в нове будівництво не здійснюються.

Ціни показують вищу собівартість, проте не узгоджуються з низьким попитом

За підсумками першого місяця повномасштабної війни номінальні ціни на первинному ринку столиці майже не змінилися – ринок завмер. Утім, уже у квітні після відведення окупаційних військ від північних областей країни ситуація стабілізувалася. Заявлені ціни на житло зростали в межах 5% на місяць, тобто значно швидше, ніж за нормальних умов.



Яку кількість житла ввели в експлуатацію / Скриншот 24 канал

Більшість заявлених цін на первинному та вторинному ринках показує скоріше оптимістичні очікування продавців. За дуже низького попиту та мізерної кількості угод реальну вартість квадратних метрів визначити вкрай важко. Ті угоди, що є на ринку, можуть укладатися зі значними знижками.

Далі на динаміку цін на житло впливатимуть одночасно менший попит та менша пропозиція житла. Менший попит зумовлюватиметься зниженням доходів та еміграцією населення, а також скороченням іпотеки. У західних регіонах та в Києві попит відновиться швидше коштом внутрішнього переміщення. Менша пропозиція житла зумовлюватиметься меншою привабливістю будівельного бізнесу для інвестицій та першочерговим спрямуванням будівельних ресурсів на відновлення житла для постраждалих, що фінансуватиметься державою. Важливим драйвером динаміки цін і далі буде підвищення собівартості будівництва.