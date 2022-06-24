Об этом говорится в июньском отчете по финансовой стабильности Украины от Нацбанка. Аналитики отмечают: лучшее состояние рынка жилья – в западных областях Украины.

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С начала полномасштабной войны рынок недвижимости почти остановился

Война в Украине сокрушительна для рынка недвижимости не только из-за массовых разрушений, но и из-за сверхвысокого уровня неопределенности. Теперь выбор места жительства откладывается на более спокойное будущее.

Спрос на жилье почти исчез: те, кто планировал приобрести его для себя, – преимущественно отказались от этой идеи из-за соображений безопасности; для тех, кто рассматривал жилье как инвестицию, этот актив стал менее привлекательным, ведь сейчас сложно оценить будущую динамику цен. Даже сегодня, несмотря на восстановление госреестра прав на недвижимость, спроса на новостройки в Киеве почти нет.



Часть новостроек, где возобновилось строительство / Скриншот 24 канала

В западных областях ситуация лучше, но и там спрос снизился более чем на половину относительно довоенного уровня. Инвесторы готовы вкладывать средства в недвижимость только при условии скидок.

Похожая ситуация на вторичном рынке. По отношению к октябрю 2021 года, спрос на него уменьшился более чем вдвое. Активность сократилась во всех областях Украины.



Изменение спроса на вторичное жилье / Скриншот 24 канал

Застройщики нацелены на строительство объектов, находящихся на финальной стадии. Новые проекты начинать рискованно, поскольку коммерческие инвестиции в новое строительство не осуществляются.

Цены показывают более высокую себестоимость, однако не согласуются с низким спросом

По итогам первого месяца полномасштабной войны номинальные цены на первичном рынке столицы почти не изменились – рынок замер. Впрочем, уже в апреле после отвода оккупационных войск от северных областей страны ситуация стабилизировалась. Заявленные цены на жилье росли в пределах 5% в месяц, то есть гораздо быстрее, чем при нормальных условиях.



Какое количество жилья ввели в эксплуатацию / Скриншот 24 канал

Большинство заявленных цен на первичном и вторичном рынках показывает, скорее, оптимистичные ожидания продавцов. При очень низком спросе и скудном количестве сделок реальную стоимость квадратных метров определить крайне сложно. Те сделки, которые есть на рынке, могут заключаться со значительными скидками.