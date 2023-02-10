Обираємо палітру: яка кольорова гама в інтер'єрі буде популярною цього року

Колір – це основа інтер'єру, яка задає тон всьому облаштуванню простору. Цього року тренди дещо оновилися, але загальна тенденція на ніжність та гармонію залишилася незмінною.

Кожен хоче, аби кольори його простору відповідали не лише особистим вподобанням, а й загальним тенденціям. Є гарні новини: тренди на 2023 рік сповнені затишку та гармонії, тож кожен може обрати "саме той" колір.

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Модні кольори стін 2023 року – Viva Magenta

Варто розпочати з наймоднішого кольору стін у 2023 році за версією Інституту Pantone – відтінку Viva Magenta. Він точно буде ефектно виглядати на стінах у вашому домі чи квартирі! Це червоно-рожевий відтінок, який поєднує в собі як теплі, так і холодні тони.

Чудовий простір / Фото homebook

Як використовувати Viva Magenta на стінах? Перш за все, не фарбуйте всі стіни в кімнаті фарбою цього відтінку. Ви отримаєте темний і похмурий інтер'єр. Набагато кращою ідеєю було б пофарбувати одну стіну в цей інтенсивний колір. На його фоні красиво буде виглядати галерея плакатів яскравих відтінків. Стіна Viva Magenta також може стати чудовим фоном для меблів контрастного кольору, наприклад, гірчичного або зеленого.

Неймовірний дизайн / Фото homebook

Кольори стін 2023 року – натхненні природою

Актуальними стануть кольори, що мають відтінок лісів, садів, рослин. Це насамперед приглушені відтінки зеленого, коричневого і ніжного фіолетового.

Затишок і простота / Фото homebook

Кольори квіткових галявин також чудово прикрасять вашу домівку. Це теплий відтінок охри або ніжний пудровий, які є енергійними та радісними, і водночас досить приглушеними.