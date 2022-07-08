Нова ера українського будівництва: ВР підтримала законопроєкт про запровадження ВІМ-технологій

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №6383 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології)".

Про це 8 липня повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Що це означає для українського будівництва – далі.

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Що таке ВІМ-технології

ВІМ-технології (Building Information Model) – це інформаційне моделювання об'єкта, що допомагає оптимізувати процес проєктування та будівництва. Застосування ВІМ-технологій є одним із ключових кроків до цифрової трансформації будівництва.

Завдяки ВІМ-технологіям можна віртуально відтворити об’єкт ще до початку його будівництва, відстежувати процеси життєвого циклу будівельного об'єкта – від проєктування до зведення, експлуатації та демонтажу. Крім цього, це допоможе зменшити вартість будівництва та оптимізувати витрати на стадії експлуатації.

Як повідомила Шуляк, якщо ВР прийме закон в Україні зможуть:

моментально отримувати доступ до будь-якої інформації про об’єкт,

якісно контролювати будівельні роботи на всіх етапах,

уникнути колізій у проєктах,

істотно скоротити вартість будівництва,

раціонально використовувати ресурси.

Вітаю нас усіх з новою ерою в українському будівництві,

– написала Шуляк.

Нагадаємо, раніше заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська розповіла, що законопроєкт, який передбачає цифровий підхід дозволить синхронізувати процес будівництва між його учасниками, підвищити якість контролю робіт, оптимізувати витрати та водночас підвищити безпечність об’єктів будівництва.