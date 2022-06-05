Мовиться про проєкт закону "Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку". Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

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Синхронізація процесу будівництва

Як зазначили у Мінрегіоні, цей законопроєкт є одним з інструментів комплексної цифрової трансформації всієї будівельної галузі.

Застосування BIM-технологій дозволить синхронізувати процес будівництва між його учасниками, підвищити якість контролю робіт, оптимізувати витрати і водночас підвищити безпечність об’єктів будівництва,

– розповіла Наталія Козловська.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження обов’язкового використання ВІМ-технологій під час розроблення проєктної документації на будівництво окремих об’єктів, які будуються із залученням бюджетних коштів – із встановленням перехідного періоду у п’ять років.

"Оскільки держава є великим замовником будівництва, важливо, щоб бюджетні кошти використовувалися максимально ефективно. Особливо коли йдеться про відновлення та розбудову інфраструктури країни та безпечність об’єктів, що були споруджені коштом державного фінансування – на сьогодні це питання набуло особливої актуальності,

– пояснила Козловська.

Нагадаємо, що раніше Мінрегіон затвердив зміни до документів, що встановлюють склад та зміст проєктної документації, порядку її розроблення, а також кошторисні норми та нормативи у будівництві. Крім того, триває розроблення національних стандартів із питань застосування BIM-технологій під час проєктування та впроваджується цифровізація усіх процесів на цьому етапі.

Також Урядом затверджена розроблена Мінрегіоном Концепція впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та план заходів з її реалізації.