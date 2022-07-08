Об этом 8 июля сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Что это значит для украинского строительства – дальше.

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Что такое ВIМ-технологии

ВIМ-технологии (Building Information Model) – это информационное моделирование объекта, которое помогает оптимизировать процесс проектирования и строительства.

Применение ВIМ-технологий является одним из ключевых шагов в цифровой трансформации строительства.

Благодаря ВIМ-технологиям можно виртуально воспроизвести объект еще до начала строительства, отслеживать процессы жизненного цикла строительного объекта – от проектирования до возведения, эксплуатации и демонтажа. Кроме этого, это поможет снизить стоимость строительства и оптимизировать затраты на стадии эксплуатации.

Как сообщила Шуляк, если ВР примет закон в Украине смогут:

моментально получать доступ к любой информации об объекте,

качественно контролировать строительные работы на всех этапах,

избежать коллизий в проектах,

существенно сократить стоимость строительства,

рационально употреблять ресурсы.

Поздравляю всех с новой эрой в украинском строительстве,

– написала Шуляк.

Напомним, ранее заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская рассказала, что законопроект, предусматривающий цифровой подход, позволит синхронизировать процесс строительства между его участниками, повысить качество контроля работ, оптимизировать затраты и одновременно повысить безопасность объектов строительства.