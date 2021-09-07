Нове адміністрування податку на нерухомість: що чекає українців

В Україні хочуть внести зміни в адміністрування податку на нерухомість. Справу хочуть передати на місцевий рівень.

За ініціативою депутатів партії "Слуга народу" в Україні може змінитися адміністрування податку на нерухомість. Депутати хочуть передати процес на місцевий рівень.

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У травні Державна податкова служба розпочала реалізовувати пілотний проєкт з реформування адміністрування податків. У рамки пілотного проєкту потрапили Черкаська, Івано-Франківська, Дніпропетровська та Чернігівська області.

На думку експертів, нові податкові взаємовідносини в майбутньому матимуть всеукраїнський масштаб. Окрім того, податок на нерухомість за фіскальною суттю не відрізняється від інших податків, тому залишати надходження "на місцях" у територіальних громад – цілком логічно. Окрім того, це дозволить краще вивчити потенціал кожної територіальної громади.

Механізм сплати податку на нерухомість не буде складним чи особливим / Фото Getty Images

Зазначимо, податок мають сплачувати власники квартир, в яких є "надлишкок" квадратних метрів, тобто в разі, якщо площа квартири перевищує 60 квадратних метрів, будинку – 120 квадратних метрів, або ж якщо декілька об'єктів нерухомості загальною площею 180 квадратних метрів здаються в оренду для отримання прибутку.

Розмір податку змінюється в залежності від регіону, але не перевищує 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати. Наприклад, у Києві податок становитиме 47,23 гривень за квадратний метр.