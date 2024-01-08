Ці житла красиві, нещодавно збудовані й ще не заселені, – і всі вони коштують менше ніж 285 тисяч доларів. Цікаво, що кожна з новобудов розташована в різному штаті.
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Вейдсборо, штат Північна Кароліна
- Ціна: 249 999 доларів
Чарівний будинок площею 97 квадратів з трьома спальнями / Фото Realtor
Палатка, штат Флорида
- Ціна: 244 900 доларів
У цьому будинку площею 95 квадратів є три спальні / Фото NEFMLS
Ейвон, штат Міннесота
- Ціна: 275 900 доларів
Будинок площею 99 квадратів з двома спальнями та величезним підвалом / Фото Realtor
Сьєрра-Віста, штат Аризона
- Ціна: 284 900 доларів
"Перлина пустелі" площею 147 квадратів з трьома спальнями / Фото ARMLS
Веслейко, штат Техас
- Ціна: 239 900 доларів
Найдешевший будинок площею 140 квадратів з трьома спальнями / Фото Realtor