Эти жилища красивы, недавно построены и еще не заселены, – и все они стоят менее 285 тысяч долларов. Любопытно, что каждая из новостроек расположена в разном штате.

Обратите внимание Что ожидает рынок недвижимости в 2024 году: от глобальных тенденций до локальных прогнозов

Вейдсборо, штат Северная Каролина

  • Цена: 249 999 долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение Очаровательный дом площадью 97 квадратов с тремя спальнями / Фото Realtor

Палатка, штат Флорида

  • Цена: 244 900 долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение В этом доме площадью 95 квадратов есть три спальни / Фото NEFMLS

Эйвон, штат Миннесота

  • Цена: 275 900 долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение Дом площадью 99 квадратов с двумя спальнями и огромным подвалом / Фото Realtor

Сьерра-Виста, штат Аризона

  • Цена: 284 900 долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение "Жемчужина пустыни" площадью 147 квадратов с тремя спальнями / Фото ARMLS

Веслейко, штат Техас

  • Цена: 239 900 долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение Самый дешевый дом площадью 140 квадратов с тремя спальнями / Фото Realtor