Эти жилища красивы, недавно построены и еще не заселены, – и все они стоят менее 285 тысяч долларов. Любопытно, что каждая из новостроек расположена в разном штате.
Обратите внимание Что ожидает рынок недвижимости в 2024 году: от глобальных тенденций до локальных прогнозов
Вейдсборо, штат Северная Каролина
- Цена: 249 999 долларов
Очаровательный дом площадью 97 квадратов с тремя спальнями / Фото Realtor
Палатка, штат Флорида
- Цена: 244 900 долларов
В этом доме площадью 95 квадратов есть три спальни / Фото NEFMLS
Эйвон, штат Миннесота
- Цена: 275 900 долларов
Дом площадью 99 квадратов с двумя спальнями и огромным подвалом / Фото Realtor
Сьерра-Виста, штат Аризона
- Цена: 284 900 долларов
"Жемчужина пустыни" площадью 147 квадратов с тремя спальнями / Фото ARMLS
Веслейко, штат Техас
- Цена: 239 900 долларов
Самый дешевый дом площадью 140 квадратов с тремя спальнями / Фото Realtor