Розкіш за меншу суму: п'ять нових будинків, які можна придбати зараз у США
Джерело:Realtor
У містах США можна знайти не так багато нових будинків за бюджетною ціною. Місцеві рієлтори кажуть, що ці помешкання є справжніми знахідками на ринку нерухомості.
Ці житла красиві, нещодавно збудовані й ще не заселені, – і всі вони коштують менше ніж 285 тисяч доларів. Цікаво, що кожна з новобудов розташована в різному штаті.
Зверніть увагу Що очікує ринок нерухомості у 2024 році: від глобальних тенденцій до локальних прогнозів
Вейдсборо, штат Північна Кароліна
- Ціна: 249 999 доларів
Палатка, штат Флорида
- Ціна: 244 900 доларів
Ейвон, штат Міннесота
- Ціна: 275 900 доларів
Сьєрра-Віста, штат Аризона
- Ціна: 284 900 доларів
Веслейко, штат Техас
- Ціна: 239 900 доларів