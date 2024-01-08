Розкіш за меншу суму: п'ять нових будинків, які можна придбати зараз у США

У містах США можна знайти не так багато нових будинків за бюджетною ціною. Місцеві рієлтори кажуть, що ці помешкання є справжніми знахідками на ринку нерухомості.

Ці житла красиві, нещодавно збудовані й ще не заселені, – і всі вони коштують менше ніж 285 тисяч доларів. Цікаво, що кожна з новобудов розташована в різному штаті.

Зверніть увагу Що очікує ринок нерухомості у 2024 році: від глобальних тенденцій до локальних прогнозів

Вейдсборо, штат Північна Кароліна

Ціна: 249 999 доларів

Чарівний будинок площею 97 квадратів з трьома спальнями / Фото Realtor

Палатка, штат Флорида

Ціна: 244 900 доларів

У цьому будинку площею 95 квадратів є три спальні / Фото NEFMLS

Ейвон, штат Міннесота

Ціна: 275 900 доларів

Будинок площею 99 квадратів з двома спальнями та величезним підвалом / Фото Realtor

Сьєрра-Віста, штат Аризона

Ціна: 284 900 доларів

"Перлина пустелі" площею 147 квадратів з трьома спальнями / Фото ARMLS

Веслейко, штат Техас

Ціна: 239 900 доларів

Найдешевший будинок площею 140 квадратів з трьома спальнями / Фото Realtor