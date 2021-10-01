Нові квартири стали ще дорожчими: в яких містах та на скільки зросли ціни

Станом на 1 жовтня в Україні спостерігається черговий скачок цін на первинну нерухомість. Згідно з даними "ЛУН Місто", найбільше це відчувається на ринках Києва та Львова.

У Києві та Львові вартість квадратного метра виросла на 500 гривень. Детальніший огляд – далі.

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Яка ціна квадратного метра у Києві

Станом на 1 жовтня середня вартість нового житла в столиці – 33 тисячі гривень за квадратний метр, тоді як у вересні сума за аналогічну площу становила 32,5 тисячі гривень.

Де найдорожче

Найдорожчим залишається Печерський район. Щоб придбати тут квартиру в новобудові, доведеться заплатити 62,6 тисячі гривень за квадрат. Купити недорогу нерухомість в недавно зведених ЖК пропонують у Деснянському районі – ціна становитиме 23,2 тисячі гривень за квадратний метр. Подібні ціни пропонують нові ЖК Вишневого.

У передмісті найвигідніше купувати житло у Білогородці, де середня ціна за квадрат становить 15,1 тисяч гривень.

Середня ціна за метр квадратний у передмісті Києва / Фото "ЛУН Місто"

Як розподілилися ціни за класами:

економжитло – 22,3 тисячі гривень за квадратний метр;

комфорт – 27 тисяч гривень за квадратний метр;

бізнес – 49,4 тисячі гривень за квадратний метр;

преміум – 76,9 тисячі гривень за квадратний метр.

Яка ціна квадратного метра у Львові

У Львові за квадратний метр просять 19,8 тисячі гривень. У вересні ця сума становила 19,3 тисячі гривень. Найдорожча нерухомість продається у Галицькому районі – понад 30 тисяч гривень. Купити дешевше житло можна у Шевченківському районі, ціна тут стартує від 22,7 тисячі гривень.

В якому місті вартість житла знизилася

Ціни в новобудовах Одеси / Фото "ЛУН Місто"

Одеса дещо опустила вартість квадрату. У жовтні середня ринкова ціна становить 21,3 тисячі гривні (у вересні за квадратний метр довелося б заплатити 21,5 тисяч гривень).

Найдешевшим районом міста залишається Малиновський – 18,5 тисяч гривень за квадратний метр; найдорожчим – Приморський – 30,8 тисячі гривень за квадратний метр.