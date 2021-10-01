В Киеве и Львове стоимость квадратного метра выросла на 500 гривен. Детальный осмотр – далее.

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Какая цена квадратного метра в Киеве

По состоянию на 1 октября средняя стоимость нового жилья в столице – 33 тысячи гривен за квадратный метр, тогда как в сентябре сумма аналогичной площадь составляла 32,5 тысячи гривен.

Где самая дорогая недвижимость

Самым дорогим остается Печерский район. Чтобы приобрести здесь квартиру в новостройке, придется заплатить 62,6 тысячи гривен за квадрат. Купить недорогую недвижимость в недавно возведенном ЖК предлагают в Деснянском районе – цена составит 23,2 тысячи гривен за квадратный метр. Подобные цены предлагают новые ЖК Вишневого.

В пригороде выгоднее покупать жилье в Белогородке, где средняя цена за квадрат составляет 15,1 тысячи гривен.

Средняя цена за квадратный метр в пригороде Киева / Фото "ЛУН Город"

Как распределились цены по классам:

эконом – 22,3 тысячи гривен за квадратный метр;

комфорт – 27 тысяч гривен за квадратный метр;

бизнес - 49,4 тысячи рублей за квадратный метр;

премиум - 76,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Какая цена квадратного метра во Львове

Во Львове за квадратный метр просят 19,8 тысячи гривен. В сентябре эта сумма составляла 19,3 тысячи гривен. Самая дорогая недвижимость продается в Галицком районе – более 30 тысячи гривен. Купить жилье подешевле можно в Шевченковском районе, цена здесь стартует от 22,7 тысячи гривен.

В каком городе стоимость жилья снизилась

Цены в новостройках Одессы / Фото "ЛУН Город"

Одесса несколько опустила стоимость квадрата. В октябре средняя рыночная цена составляет 21,3 тысячи гривен (в сентябре за квадратный метр пришлось бы заплатить 21,5 тысячи гривен).

Самым дешевым районом города остается Малиновский – 18,5 тысяч гривен за квадратный метр; самым дорогим – Приморский – 30,8 тысячи гривен за квадратный метр.