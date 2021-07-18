Забудовники можуть підвищити ціни на 20%. Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

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Як скандальний документ вплине на ціни

Якщо припустити, що запропоновані зміни запрацюють, то велика ймовірність, що до цього моменту забудовники будуть змушені підвищити ціни на 20% + зростаючі витрати в собівартості будівництва,

– пояснив Піта.

За його словами, здорожчання квартир на первинному ринку потягне собою і "вторинку".

Вартість об'єктів на вторинному ринку може збільшиться, залежно від самого об'єкта, як мінімум, на 10 – 15%,

– наголосив експерт.

Ціни на житло можуть підскочити / Фото Pixabay

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Як заробляють на нерухомості в Україні

Юрій Піта розповів, що в Україні є рантьє, які купують об'єкти нерухомості на початковій стадії будівництва, а продають за вигідними цінами на завершальному етапі. Їм вдається заробити в середньому 35 – 50%.

Однак у разі, якщо буде введено податок у розмірі 18% ПДФО + 1,5% військового збору на третю та наступну квартири, рантьє або підвищать ціни й обвалять попит, або зменшать кількість операцій, щоб сплачувати менше податків.

Нагадаємо, раніше відомий забудовник пояснив, чому податкова ідея уряду вдарить по звичайних українцях.