Застройщики могут повысить цены на 20%. Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

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Как скандальный документ повлияет на цены

Если предположить, что предложенные изменения заработают, то велика вероятность, что к этому моменту застройщики будут вынуждены повысить цены на 20% + растущие расходы в себестоимости строительства,

– пояснил Пита.

По его словам, подорожание квартир на первичном рынке потянет собой и вторичку.

Стоимость объектов на вторичном рынке может увеличиться в зависимости от самого объекта, как минимум, на 10 – 15%,

– подчеркнул эксперт.

Цены на жилье могут подскочить / Фото Pixabay

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Как зарабатывают на недвижимости в Украине

Юрий Пита рассказал, что в Украине есть рантье, которые покупают объекты недвижимости на начальной стадии строительства, а продают по выгодным ценам на завершающем этапе. Им удается заработать в среднем 35 – 50%.

Однако в случае, если будет введен налог в размере 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора на третью и следующие квартиры, рантье или повысят цены и обрушат спрос, или уменьшат количество операций, чтобы платить меньше налогов.

Напомним, ранее известный застройщик объяснил, почему налоговая идея правительства ударит по обычным украинцам.