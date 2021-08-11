Про це розповів президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник в інтерв'ю блогеру Сергію Нагорному.

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Що не так із законопроєктом

Для того щоб приходило більше грошей у бюджет, потрібно дати більше можливостей бізнесу, а не забрати те, що лишилося. Тільки забрав – одразу у бюджеті стало менше. Якою логікою вони (ініціатори законопроєкту – Нерухомість 24) керуються нам поки невідомо,

– зазначив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

За його словами, авторам документу все ж доведеться врахувати зауваження до цього законопроєкту.

Президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник / Фото riel

Не можна робити для цілого величезного сектору бізнесу законопроєкт, не порадившись із жодним забудовником,

– наголосив Ростислав Мельник.

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Наслідки ухвалення законопроєкту №5600

Ростислав Мельник розповів, що фахівці розробили інший документ, який захищає права інвесторів. Однак у разі ухвалення скандального законопроєкту №5600, він стане неактуальним. Це негативний момент для покупців житла в Україні.

Нехай в Україні є тисяча забудовників, от 300 з них підуть у тінь. Будуть працювати через кеш, через ФОПів,

– пояснив Мельник.

ЖК Nordica Residence від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

От хочуть вони оподаткувати третій продаж квартири 18%. Раніше говорили про 18%, зараз кажуть про оподаткування різниці (між покупкою та продажем житла – Нерухомість 24), але тоді закон сам собі суперечить: фізична особа не облікує затрат. Тобто виходить, що фізична особа має змінити статус, щоб вираховувати оцю різницю з третього продажу між покупкою і продажем,

– пояснив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Наразі, за його словами, рішення щодо ситуації, яка склалася, немає. Однак забудовники розраховують, що влада їх почує і до документа будуть внесені правки.

Інтерв'ю Ростислава Мельника: дивіться відео