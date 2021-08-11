Об этом рассказал президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник в интервью блогеру Сергею Нагорному.

Интересно Переезд в новую квартиру: важные нюансы от известного застройщика

Что не так с законопроектом

Для того чтобы приходило больше денег в бюджет, нужно дать больше возможностей бизнесу, а не забрать то, что осталось. Только забрал – сразу в бюджете стало меньше. Какой логикой они (инициаторы законопроекта – Недвижимость 24) руководствуются – нам пока неизвестно,

– отметил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

По его словам, авторам документа все же придется учесть замечания к этому законопроекту.

Президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник / Фото riel

Нельзя делать для целого огромного сектора бизнеса законопроект, не посоветовавшись ни с одним застройщиком,

– подчеркнул Ростислав Мельник.

Читайте Клубный дом: что это такое и где купить квартиру по доступной цене

Последствия принятия законопроекта №5600

Ростислав Мельник рассказал, что специалисты разработали другой документ, который защищает права инвесторов. Однако в случае принятия скандального законопроекта №5600, он станет неактуальным. Это отрицательный момент для покупателей жилья в Украине.

Пусть в Украине есть тысяча застройщиков, вот 300 из них уйдут в тень. Будут работать через кэш, через ФЛП,

– объяснил Мельник.

ЖК Nordica Residence от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Вот хотят они обложить третью продажу квартиры 18%. Ранее говорили о 18%, сейчас говорят о налогообложении разницы (между покупкой и продажей жилья – Недвижимость 24), но тогда закон сам себе противоречит. Физическое лицо должно изменить статус, чтобы высчитывать эту разницу с третьей продажи между покупкой и продажей,

– пояснил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Сейчас, по его словам, решения сложившейся ситуации, нет. Однако застройщики рассчитывают, что власти их услышат и в документ будут внесены правки.