Нові вимоги до житла провокуватимуть подорожчання "квадратів"

У 2022 році за умов геополітичної та економічності стабільності, прибуток девелоперів від продажу житла становитиме 12 – 18% річних в іноземній валюті.

Про це редакції 24 каналу повідомив Михайло Підвисоцький. Він зазначив, що в останні кілька років рівень прибутку девелоперів на пряму залежить від якості ЖК, а також від витрат на створення сучасного затребуваного житла у покупців, а також від попиту на той чи інший об’єкт.

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Чи зросте вартість квадратів

У 2022 році вартість метрів квадратних в новобудовах навряд чи зросте більше, ніж на 10 – 15%. Звісно, що рівень цін залежатиме від таких важливих чинників, як собівартість самого будівництва, а також від загальноекономічної ситуації в країні,

– зазначив фахівець.

У 2022 році понад 70% покупців на первинному ринку житла зацікавленні в придбанні сучасних концептуальних житлових комплексів категорій комфорт і комфорт+.

Які ЖК матимуть попит у 2022 році

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Серед основних характеристик житлових комплексів, які матимуть попит у покупців експерт виділяє:

будівлі з якісних матеріалів з якісним внутрішнім технічним оздобленням;

будівлі, в яких облаштовано презентабельне лобі, створено об’єкти соціально-побутової інфраструктури на перших поверхах житлового комплексу;

будівлі з територіями для дозвілля та відпочинку залежно від потреб мешканців (дитячі майданчики, лаунж-зони, спортивні майданчики). Вагомим також є наявність поблизу ЖК рекреаційних зон (парків, лісів, озер).

До теми Відомий девелопер назвав головні тенденції на ринку житла у 2022 році

У 2022 році реформування містобудівної діяльності разом із законодавчим захистом покупців-інвесторів житла може радикально змінити правила гри на ринку девелопменту. Тож забудовники орієнтуватимуться не лише на потреби громадян, енергоощадність та збереження довкілля, але й братимуть активну участь в розвитку транспортної та інженерної інфраструктури, долучатися до створення нових парків, скверів та інших об’єктів для містян.