Об этом редакции 24 канала сообщил Михаил Пидвысоцкий. Он отметил, что в последние несколько лет уровень прибыли девелоперов на прямую зависит от качества ЖК, а также от затрат на создание современного востребованного жилья у покупателей, а также спроса на тот или иной объект.
Читайте Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями
Возрастет ли стоимость квадратов
В 2022 году стоимость квадратных метров в новостройках вряд ли вырастет больше, чем на 10 – 15%. Конечно, уровень цен будет зависеть от таких важных факторов, как себестоимость самого строительства, а также от общеэкономической ситуации в стране.
– отметил специалист.
В 2022 году более 70% покупателей на первичном рынке жилья заинтересованы в приобретении современных концептуальных жилых комплексов категорий комфорта и комфорта+.
Какие ЖК будут иметь спрос в 2022 году
Среди основных характеристик жилых комплексов, которые будут пользоваться спросом у покупателей эксперт выделяет:
- здания из качественных материалов с качественной внутренней технической отделкой;
- здания, в которых обустроено презентабельное лобби, созданы объекты социально-бытовой инфраструктуры на первых этажах жилого комплекса;
- здания с территориями для отдыха и отдыха в зависимости от потребностей жителей (детские площадки, лаунж-зоны, спортивные площадки). Важно также наличие вблизи ЖК рекреационных зон (парков, лесов, озер).
К теме Известный девелопер назвал главные тенденции на рынке жилья в 2022 году
В 2022 году реформирование градостроительной деятельности вместе с законодательной защитой покупателей-инвесторов жилья может радикально изменить правила игры на рынке девелопмента. Поэтому застройщики начнут ориентироваться не только на нужды граждан, энергосбережение и сохранение окружающей среды, но и будут активно участвовать в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, приобщаться к созданию новых парков, скверов и других объектов для горожан.