Об этом редакции 24 канала сообщил Михаил Пидвысоцкий. Он отметил, что в последние несколько лет уровень прибыли девелоперов на прямую зависит от качества ЖК, а также от затрат на создание современного востребованного жилья у покупателей, а также спроса на тот или иной объект.

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Возрастет ли стоимость квадратов

В 2022 году стоимость квадратных метров в новостройках вряд ли вырастет больше, чем на 10 – 15%. Конечно, уровень цен будет зависеть от таких важных факторов, как себестоимость самого строительства, а также от общеэкономической ситуации в стране.

– отметил специалист.

В 2022 году более 70% покупателей на первичном рынке жилья заинтересованы в приобретении современных концептуальных жилых комплексов категорий комфорта и комфорта+.

Новые технологии строительства направлены на то, чтобы сделать жилье более комфортным и дешевым, а также сократить сроки реализации ЖК. Оцените эти преимущества, обратившись в Корпорацию Недвижимости РИЕЛ.

Какие ЖК будут иметь спрос в 2022 году

Среди основных характеристик жилых комплексов, которые будут пользоваться спросом у покупателей эксперт выделяет:

здания из качественных материалов с качественной внутренней технической отделкой;

здания, в которых обустроено презентабельное лобби, созданы объекты социально-бытовой инфраструктуры на первых этажах жилого комплекса;

здания с территориями для отдыха и отдыха в зависимости от потребностей жителей (детские площадки, лаунж-зоны, спортивные площадки). Важно также наличие вблизи ЖК рекреационных зон (парков, лесов, озер).

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В 2022 году реформирование градостроительной деятельности вместе с законодательной защитой покупателей-инвесторов жилья может радикально изменить правила игры на рынке девелопмента. Поэтому застройщики начнут ориентироваться не только на нужды граждан, энергосбережение и сохранение окружающей среды, но и будут активно участвовать в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, приобщаться к созданию новых парков, скверов и других объектов для горожан.