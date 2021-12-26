Дивовижна природа, теплий камін, живописні краєвиди на засніжені гори, можливість відпочити у сауні або стати на лижі яскраво виділяють Карпати з-поміж інших пропозицій на ринку подобової оренди житла на Новий 2022 рік. З'ясовуємо, скільки наразі коштує подобова оренда житла в Карпатах, та чи можливо забронювати будиночок для святкування впродовж останнього тижня грудня.

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Буковель

Гірськолижний курорт щорічно відвідують туристи не лише з різних куточків України, а й з усього світу. І зрозуміло чому: тут є буквально усе для комфортного відпочинку. На територіях пансіонатів працюють оздоровчі комплекси, гарячі басейни, лазні та сауни, бари та ресторани.

Поселитися можна у готелях та базах відпочинку. Ціни за житло далеко не дешеві, а у період новорічних свят готуйтеся до подвійного тарифу.



Оренда готелю у Буковелі коштує від 15 000 – 18 000 гривень / Фото unsplash

Стандартний номер з 28 грудня до 3 січня коштуватиме в середньому 15 000 – 18 000 гривень. Проте є номери й значно елітніші. В одному з таких за 5 днів доведеться заплатити близько 48 тисяч гривень. Номер виконаний у класичному готельному стилі. Всередині є холодильник, телевізор, двоспальне ліжко, душ та лазня.

Поблизу Буковеля здають автономні будиночки від власників. Вартість в них варіюється в залежності від типу помешкання та додаткових зручностей: розвиненої інфраструктури, наявності трас, магазинів та ресторанів. Так, за новорічну ніч у тутешніх котеджах доведеться заплатити:

Поляниця – 2 800 – 10 000 гривень ,

, Микуличин – 2 500 – 5 000 гривень ,

, Яблуниця – 2 000 – 2 500 гривень.

Драгобрат

Рай для гірськолижників з усієї України розташований в Закарпатській області поблизу селища Ясіня на висоті 1300 метрів над рівнем моря. Завдяки неймовірним пейзажам Карпат, чистому повітрю і неповторній природі, відпочинок на Драгобраті має попит протягом цілого року.



Новий рік на Драгобраті коштуватиме від 300 – 2800 гривень / Фото prolviv

Заселитися пропонують у готелі й котеджі. Ціна на них коливаються від 300 – 2800 гривень за номер в залежності від ступеня комфорту.

Найближче житло в приватному секторі можна знайти у селищі Ясіня. На новорічні свята (31 – 3 січня) booking пропонує лише один вільний котедж – його вартість становить 5 000 гривень. У сусідньому селищі – Лазещина є доступніші будинки. Оренда за ніч від деяких власників обійдеться навіть у 300 грн. Найдорожчий триповерховий котедж на компанію здають за 6 000 гривень за ніч. Неподалік – у селищі Кваси, можна забронювати дерев'яні будиночки за 2 700 гривень.

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Славське

Славське – селище міського типу у Сколівському районі з оглядовими підйомниками та чудовими краєвидами. Курорт не такий популярний, як два попередні варіанти, тому і ціни на житло тут дещо нижчі. Приїжджають сюди на Новий рік здебільшого туристи зі Львова, проте можна зустріти й іноземних гостей.



Житло у Славську коштує від 350 гривень / Фото vsesanatorii

Славське пропонує житло на будь-який смак та гаманець. Тут є бюджетні готелі, номер у яких обійдеться в середньому у 350 гривень, є й елітніші – за 850 гривень. Проте якщо ви вже приїхали у гірську місцевість, краще підшукати варіанти поближче до природи. І у Славському з цим проблем не виникне.

Котеджі, вілли та приватні садиби, які пропонують гостям чимало простору та безліч додаткових зручностей, обійдуться в середньому у 900 гривень. Звісно, є пропозиції подорожче – їх вартість сягає від 2 000 – 5 000 гривень.

Ворохта

Ще один дивовижний курорт українських Карпат, який користується особливою популярністю серед туристів, – старовинне гуцульське селище Ворохта. Сюди приїжджають за справжнім відпочинком від цивілізації, чистим повітрям та ароматами ялин і буків. Ба більше, Ворохта має власний гірськолижний комплекс з трамплінами та пологими спусками.



Номери на одного обійдуться в середньому у 200 гривень / Фото gid.turtella

Пропозицій оренди житла доволі багато, деякі оголошення опубліковані нещодавно, тож навіть, якщо ви тільки почали шукати будинок на Новий рік – буде з чого вибрати.

Номери на одного обійдуться в середньому у 200 гривень, двомісні – у 400 гривень. Ціна найдешевшого котеджу – 800 гривень, тоді як найдорожча пропозиція на новорічну ніч перевалює за 2 700 гривень.

Яремче

Яремче – низькогірний курорт, розташований в надзвичайно мальовничій улоговині між горами на березі Пруту. Через місто пролягає дорога до найвищої вершини українських Карпат – Говерли. Сюди приїжджають на водоспад та унікальний гуцульський базар, тож ви знайдете, чим зайнятися поза святкуванням в орендованій оселі.



Будинок в Яремче обійдеться в 1200 гривень / Фото lviv.vgorode

Готелі Яремче пропонують свої послуги за значно нижчими цінами, ніж в Буковелі, а відстань між населеними пунктами порівняно невелика.

Номери у готелях та садибах з окремими номерами стартують з 300 гривень з особи. Якщо ви шукаєте більше простору – вам запропонують поселитися в елітних апартаментах за 1200 гривень. Є оголошення з пропозиціями котеджів за 1500 – 3000 гривень.

Верховина

З'їздити сюди в новорічний період потрібно хоча б заради краєвидів – зі всіх сторін селище оточують гори. Крім того, Верховина славиться своїми лікувальними чанами та смачною гуцульською кухнею.



За номер у новорічну ніч просять 250 – 600 гривень / Фото karpaty.info

Тут здають садиби, апартаменти та гостинні двори. За номер у новорічну ніч просять 250 – 600 гривень. На профільних ресурсах залишилося небагато приватних котеджів, ті, які вдалося знайти – обійдуться менш ніж в 1500 гривень за добу.

Шешори

Гуцульське село у Косівського району Івано-Франківської області теж має бугельний витяг завдовжки 800 метрів. Сюди можна завітати взимку, щоб опанувати лижі або сноуборд. Місцеві траси мають середній рівень складності – всього їх 3, довжина деяких спусків сягає 1 500 метрів.



Доба у будинку коштуватиме від 1200 – 2500 гривень / Фото booking

Пропозицій на проживання мінімум, але шанс зловити свою оселю ще є. Номер у готелі обійдеться в середньому у 250 гривень. Доба у будинку коштуватиме від 1200 – 2500 гривень.

Знайти бюджетний будинок у Карпатах можливо навіть напередодні Нового року! Головне у цій справі – бажання відкривати для себе нові регіони та маловідомі локації.

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