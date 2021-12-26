Удивительная природа, теплый камин, живописные виды на заснеженные горы, возможность отдохнуть в сауне или стать на лыжи ярко выделяют Карпаты среди других предложений на рынке посуточной аренды жилья на Новый 2022 год. Выясняем, сколько стоит посуточная аренда жилья в Карпатах, и возможно ли забронировать домик для празднования в течение последней недели декабря.

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Буковель

Горнолыжный курорт ежегодно посещают туристы не только из разных уголков Украины, но и со всего мира. И понятно почему: здесь есть буквально все для комфортного отдыха. На территориях пансионатов работают оздоровительные комплексы, горячие бассейны, бани и сауны, бары и рестораны.

Поселиться можно в отелях и базах отдыха. Цены за жилье далеко не дешевы, а в период новогодних праздников готовьтесь к двойному тарифу.



Аренда гостиницы в Буковеле стоит от 15 000 – 18 000 гривен / Фото unsplash

Стандартный номер с 28 декабря по 3 января будет стоить в среднем 15 000 – 18 000 гривен. Однако есть номера и более элитные. В одном из таких за 5 дней придется заплатить около 48 тысяч гривен. Номер выполнен в классическом гостиничном стиле. Внутри есть холодильник, телевизор, двуспальная кровать, душ и баня.

Вблизи Буковеля сдают автономные домики от владельцев. Стоимость в них варьируется в зависимости от типа жилья и дополнительных удобств: развитой инфраструктуры, наличия трасс, магазинов и ресторанов. Так, за новогоднюю ночь в здешних коттеджах придется заплатить:

Поляница – 2 800 – 10 000 гривен ,

, Микуличин – 2 500 – 5 000 гривен ,

, Яблоница – 2 000 – 2 500 гривен.

Драгобрат

Рай для горнолыжников со всей Украины расположен в Закарпатской области вблизи поселка Ясиня на высоте 1300 метров над уровнем моря. Благодаря невероятным пейзажам Карпат, чистому воздуху и неповторимой природе, отдых на Драгобрате пользуется спросом круглый год.



Новый год на Драгобрате будет стоить от 300 – 2800 гривен / Фото prolviv

Заселиться предлагают в гостинице и коттедже. Цена на них колеблется от 300 – 2800 гривен за номер в зависимости от степени комфорта.

Ближайшее жилье в приватном секторе можно найти в поселке Ясиня. В новогодние праздники (31 – 3 января) booking предлагает только один свободный коттедж – его стоимость составляет 5 000 гривен. В соседнем поселке – Лазещина есть более доступные дома. Аренда за ночь от некоторых владельцев обойдется в 300 гривен. Самый дорогой трехэтажный коттедж на компанию сдают за 6000 гривен за ночь. Неподалеку – в поселке Квасы, можно забронировать деревянные домики за 2 700 гривен.

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Славское

Славское – поселок городского типа в Сколевском районе со смотровыми подъемниками и замечательными видами. Курорт не так популярен, как два предыдущих варианта, поэтому и цены на жилье здесь несколько ниже. Приезжают сюда на Новый год в большинстве своем туристы из Львова, однако можно встретить и иностранных гостей.



Жилье в Славское стоит от 350 гривен / Фото vsesanatorii

Славское предлагает жилье на любой вкус и кошелек. Здесь есть бюджетные гостиницы, номер в которых обойдется в среднем в 350 гривен, есть и более элитные – за 850 гривен. Однако если вы уже приехали в горную местность, лучше подыскать варианты поближе к природе. И у Славского с этим проблем не возникнет.

Коттеджи, виллы и частные дома, которые предлагают гостям немало простора и множество дополнительных удобств, обойдутся в среднем в 900 гривен. Конечно, есть предложения подороже – их стоимость достигает 2 000 – 5 000 гривен.

Ворохта

Еще один удивительный курорт украинских Карпат, пользующийся особой популярностью среди туристов – старинный гуцульский поселок Ворохта. Сюда приезжают за настоящим отдыхом от цивилизации, чистым воздухом и ароматами елей и буков. Более того, Ворохта имеет собственный горнолыжный комплекс с трамплинами и пологими спусками.



Номера на одного обойдутся в среднем в 200 гривен / Фото gid.turtella

Предложений аренды жилья довольно много, некоторые объявления опубликованы недавно, поэтому даже если вы только начали искать дом на Новый год – будет из чего выбрать.

Номера на одного обойдутся в среднем в 200 гривен, двухместные – в 400 гривен. Цена дешевого коттеджа – 800 гривен, тогда как самое дорогое предложение на новогоднюю ночь переваливает за 2 700 гривен.

Яремче

Яремче – низкогорный курорт, расположенный в живописнейшей котловине между горами на берегу Прута. Через город пролегает дорога к самой высокой вершине украинских Карпат – Говерлы. Сюда приезжают на водопад и уникальный гуцульский базар, так что вы найдете, чем заняться вне празднования в арендованном доме.



Дом в Яремче обойдется в 1200 гривен / Фото lviv.vgorode

Отели Яремче предлагают свои услуги по более низким ценам, чем в Буковеле, а расстояние между населенными пунктами сравнительно небольшое.

Номера в отелях и усадьбах с отдельными номерами стартуют с 300 гривен с человека. Если вы ищете больше места – вам предложат поселиться в элитных апартаментах за 1200 гривен. Есть объявления с предложениями коттеджей за 1500 – 3000 гривен.

Верховина

Съездить сюда в новогодний период нужно хотя бы пейзажей – со всех сторон поселок окружают горы. Кроме того, Верховина славится своими лечебными чанами и вкусной гуцульской кухней.



За номер в новогоднюю ночь просят 250 – 600 гривен / Фото karpaty.info

Здесь сдают усадьбы, апартаменты и гостеприимные дворы. За номер в новогоднюю ночь просят 250 – 600 гривен. На профильных ресурсах осталось немного частных коттеджей, которые удалось найти – обойдутся менее чем в 1500 гривен в сутки.

Шешоры

Гуцульское село в Косовском районе Ивано-Франковской области тоже имеет бугельный подъемник длиной 800 метров. Сюда можно посетить зимой, чтобы овладеть лыжами или сноубордом. Местные трассы имеют средний уровень сложности – всего их 3, длина некоторых спусков достигает 1500 метров.



Сутки в доме будут стоить от 1200 – 2500 гривен / Фото booking

Предложений на проживание минимум, но шанс поймать свой дом еще есть. Номер в отеле обойдется в среднем 250 гривен. Сутки в доме будут стоить от 1200 – 2500 гривен.

Найти бюджетный дом в Карпатах можно даже в канун Нового года! Главное в этом деле – желание открывать для себя новые регионы и малоизвестные локации.

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