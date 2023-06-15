Ця тенденція дизайну інтер'єру почалася з простих грибних мотивів у 2021 році. Вона швидко стала домінантною, коли гриби проникли в роботи навіть висококласних дизайнерів і художників у всьому світі. Виявляється, не обов’язково бути мікологом, щоб оцінити просту форму гриба і нотку ексцентричності.

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Чому грибний декор став таким популярним

"Останнім часом ми спостерігаємо зміни в інтер’єрах, коли люди прагнуть створити химерні фантастичні кімнати у своїх домівках", – каже експертка Хлоя Вінс.

Майже в кожному магазині товарів для дому є вироби з грибним дизайном чи у формі гриба: від посуду до килимків. Важко відійти від цієї незвичайної, але дивовижної ідеї.

Гриб як елемент декору / Фото forsythart

Чудовим прикладом цього є наші шпалери з драконами, міфічними звірами та мухоморами. Помаранчевий колір випромінює тепло і є ідеальним вибором для будь-якого простору.

У попередні роки акцент робили на традиційній червоно-білій плямистій поганці. Однак у 2023 році більше схиляються до більш природного гриба з коричневими та кремовими відтінками.

Стільці у формі гриба / Фото forsythart

Однак, як пояснює Хлоя Вінс, "рух міцелію" став популярним не лише через бажання додати в інтер'єр чогось незвичайного. Це скоріше сигнал до більш екологічних способів життя та декорування дому.