Який колір замінює білий: дизайнери кажуть, що це тренд 2023

Білий колір завжди був найпопулярнішим для фарбування та декорування наших будинків. Однак у 2023 році з'явиться новий нейтральний відтінок, який стане трендовим та зможе замінити білий.

У той час як деякі декоратори інстинктивно схиляються до білого, багато хто погоджується, що нові нейтральні кольори – значно кращі. Особливо експерти радять обирати природні та заземлені відтінки.

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Який колір буде трендовим замість білого

Для більш свіжої та затишної естетики у вашому домі експерти пропонують замінити білий на коричневий. Існує багато теплих відтінків, таких як шоколад, каштан і кава, і холодних коричневих, таких як темно-коричневий і попелясто-коричневий, тому варіантів безліч.

Психологія коричневого теж позитивна. "З коричневим ми почуваємося впевнено та безпечно", – пояснює експертка Карен Галлер.

Коричневий та його відтінки стануть трендовими у 2023 / Фото The best interior ideas

Сказати, що коричневий повністю витісняє білий, звичайно, буде неправдою. Оздоблення білим завжди відіграватиме ключову роль у дизайні інтер'єру. Проте використовувати його постійно та всюди – теж не найкраща ідея.

"Білий – це досконалість. Він чистий і бездоганний, дає відчуття спокою і тиші. Однак білий також може сприйматися як холодний, байдужий колір", – каже психолог із питань кольорів і автор бестселерів "Маленька книга кольорів" Карен Халлер.

Саме з цієї причини все більше і більше дизайнерів відмовляються від чисто білих поверхонь на користь більш теплих нейтральних кольорів.

Чи буде білий колір актуальним у 2023 році

Блискучий білий був надзвичайно популярним, та зараз спостерігається раптовий і різкий відхід від холодних тонів на користь теплих колірних схем. Такі кольори, як темно-коричневий, бежевий, бурштиновий, коричневий "захоплюють" інтер'єри. Це також хороший варіант, коли ви хочете замінити сірий.

Хоча білий ніколи не вийде з моди, ми спостерігаємо відродження більш землистих тонів.