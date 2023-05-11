В то время как некоторые декораторы инстинктивно склоняются к белому, многие соглашаются, что новые нейтральные цвета значительно лучше. Особенно эксперты советуют выбирать природные и заземленные оттенки.

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Какой цвет будет трендовым вместо белого

Для более свежей и уютной эстетики в вашем доме эксперты предлагают заменить белый коричневым. Существует много теплых оттенков, таких как шоколад, каштан и кофе, и холодных коричневых, таких как темно-коричневый и пепельно-коричневый, поэтому вариантов множество.

Психология коричневого тоже положительна. "С коричневым мы чувствуем себя уверенно и безопасно", – объясняет эксперт Карен Галлер.

Коричневый и его оттенки станут трендовыми в 2023 году / Фото The best interior ideas

Сказать, что коричневый полностью вытесняет белый, конечно будет неправдой. Украшение белым всегда будет играть ключевую роль в дизайне интерьера. Однако использовать его постоянно и всюду – тоже не самая лучшая идея.

"Белый – это совершенство. Он чист и безупречен, дает ощущение покоя и тишины. Однако белый также может восприниматься как холодный, равнодушный цвет", – говорит психолог по цветовым вопросам и автор бестселлеров "Маленькая книга цветов" Карен Халлер.

Именно по этой причине все больше и больше дизайнеров отказываются от чисто белых поверхностей в пользу более теплых нейтральных цветов.

Будет ли белый цвет актуален в 2023 году

Блестящий белый был чрезвычайно популярен, но сейчас наблюдается внезапный и резкий уход от холодных тонов в пользу теплых цветовых схем. Такие цвета, как темно-коричневый, бежевый, янтарный, коричневый "увлекают" интерьеры. Это также хороший вариант, когда вы хотите заменить серый.

Хотя белый никогда не выйдет из моды, мы наблюдаем возрождение более землистых тонов.