Новий відтінок зеленого почав набирати обертів, коли відомий американський гончар і декоратор інтер'єрів Джонатан Адлер опублікував в інстаграмі нове крісло Bonaparte. Воно було прохолодного трав'янисто-зеленого кольору. Дизайнери інтер'єру одразу висловили своє захоплення відтінком.

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Чому трав'янисто-зелений стане популярним у 2024 році

Трав'янисто-зелений – чудовий вибір для дизайну, оскільки він додає простору трохи химерності. "Клієнти люблять використовувати зелений колір у своїх приміщеннях, але це зазвичай лісовий або смарагдово-зелений відтінок, але трава – це веселіший відтінок зеленого кольору, який миттєво додає грайливості" — каже головна декораторка інтер'єрів MR Interiors Мішель Рубін.

Нашуміле крісло трав'янистого відтінку / Фото з інстаграму Джонатана Адлера

Фахівчиня додає, що трав'яний відтінок в кімнаті дарує миттєве відчуття радості та безтурботності. "Це також дуже смачно та розкішно, коли зроблено правильно", – зазначає Рубін.

Окрім того, трав'яний відтінок нагадує нам про природу і дарує відчуття спокою. "Трав'яний зелений названий на честь свого рослинного аналога: трави. Завдяки своєму природному походженню цей відтінок зеленого нагадує нам про природу та може сприяти відчуттю спокою і єдності з навколишнім середовищем, – каже дизайнер інтер’єру з Нью-Йорка Джо Канджелосі.

Вітальня з трав'яними стінами / Фото Farrow & Ball

Експерти кажуть, що цей відтінок також надає унікальної візуальної привабливості вашому інтер'єру. Це "свіжий" тренд, який означає відхід від буденності. Він спонукає людей прийняти новизну та оживити свій простір.

Трав'яний може бути різним: насиченим, яскравим чи приглушеним. Обирайте той, що найбільше подобається, і який максимально наближує вас до природи.

Кухонні шафи світлого й темного трав'янистого відтінку / Фото Roundhouse