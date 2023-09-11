Новый оттенок зеленого начал набирать обороты, когда известный американский гончар и декоратор интерьеров Джонатан Адлер. опубликовал в инстаграмме новое кресло Bonaparte. Оно было холодного травянисто-зеленого цвета. Дизайнеры интерьера сразу выразили свое восхищение оттенком.

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Почему травянисто-зеленый станет популярным в 2024 году

Травянисто-зеленый – отличный выбор для дизайна, поскольку он придает пространству немного причудливости. "Клиенты любят использовать зеленый цвет в своих помещениях, но это обычно лесной или изумрудно-зеленый оттенок, но трава – это более веселый оттенок зеленого цвета, который мгновенно придает игривости", – говорит главный декоратор интерьеров MR Interiors Мишель Рубин.

Нашумелое кресло травянистого оттенка / Фото из инстаграммы Джонатана Адлера

Специалист добавляет, что травяной оттенок в комнате дарит мгновенное чувство радости и беззаботности. "Это тоже очень вкусно и роскошно, когда сделано правильно", – отмечает Рубин.

Кроме того, травяной оттенок напоминает нам о природе и дарит чувство покоя. "Травяной зеленый назван в честь своего растительного аналога: травы. Благодаря своему природному происхождению этот оттенок зеленого напоминает нам о природе и может способствовать ощущению покоя и единства с окружающей средой", – говорит дизайнер интерьера из Нью-Йорка Джо Канджелоси.

Гостиная с травяными стенами / Фото Farrow & Ball

Эксперты говорят, что этот оттенок также придает уникальную визуальную привлекательность вашему интерьеру. Это "свежий" тренд, означающий уход от обыденности. Он побуждает людей принять новизну и оживить свое пространство.

Травяной может быть разным: насыщенным, ярким или приглушенным. Выбирайте тот, что больше всего нравится, и максимально приближающий вас к природе.

Кухонные шкафы светлого и темного травянистого оттенка / Фото Roundhouse