Знаменитий таунхаус було зведено майже 170 років тому. Будинок у Вест-Віллідж із чотирма спальнями належав легендарному актору Роберту Де Ніро з 1975 – 2012 рік.

Цікаво Що потрібно знати про податок на нерухомість в Україні: відомий девелопер назвав головні нюанси

Особливості зіркового таунхаусу

Фоє з дерев'яною підлогою / Фото New York Post

Будинок в італійському стилі, побудований в 1852 році може похвалитися краєвидом на парк Джеймса Дж. Уокера. Три роки тому чотириповерховий будинок з підвалом було повністю відреставровано.

Вітальня з каміном / Фото New York Post

Вітальня на другому поверсі / Фото New York Post

Вітальня для формальних зустрічей / Фото New York Post

Серед додаткових зручностей – професійна кухня з їдальнею, вітальня з панорамними вікнами, камін та вихід на задній двір.

Професійна кухня / Фото New York Post

Їдальня / Фото New York Post

Головна спальня веде на відкриту терасу.

Ціна на зіркову нерухомість

Головна спальня / Фото New York Post

Санвузол /Фото New York Post

У 2012 році Роберт де Ніро продав таунхаус за 9,5 мільйона доларів. Після цього будинок був виставлений на продаж у 2019 році за 22,75 мільйона доларів. Проте настільки висока сума, схоже, відлякувала покупців. Відтак нерухомість знайшла свого власника лише восени 2021 року, коли агенти оголосили нову ціну – 11,98 мільйона доларів.

Тераса на даху / Фото New York Post