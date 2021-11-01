Знаменитый таунхаус был построен почти 170 лет назад. Дом в Вест-Виллидже с четырьмя спальнями принадлежал легендарному актеру Роберту Де Ниро с 1975 – 2012 год.
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Особенности звездного таунхауса
Фойе с деревянным полом / Фото New York Post
Дом в итальянском стиле, построенный в 1852 году, может похвастаться видом на парк Джеймса Дж. Уокера. Три года назад четырехэтажное здание с подвалом было полностью отреставрировано.
Гостиная с камином / Фото New York Post
Гостиная на втором этаже / Фото New York Post
Гостиная для формальных встреч / Фото New York Post
Дополнительные удобства: профессиональная кухня со столовой, гостиная с панорамными окнами, камин и выход на задний двор.
Профессиональная кухня / Фото New York Post
Столовая / Фото New York Post
Главная спальня ведет на открытую террасу.
Цена на звездную недвижимость
Главная спальня / Фото New York Post
Санузел / Фото New York Post
В 2012 году Роберт де Ниро продал таунхаус за 9,5 миллиона долларов. После этого здание было выставлено на продажу в 2019 году за 22,75 миллиона долларов. Однако столь высокая сумма, похоже, отпугивала покупателей. Недвижимость нашла своего владельца только осенью 2021 года, когда агенты объявили новую цену – 11,98 миллиона долларов.
Терраса на крыше / Фото New York Post