Знаменитый таунхаус был построен почти 170 лет назад. Дом в Вест-Виллидже с четырьмя спальнями принадлежал легендарному актеру Роберту Де Ниро с 1975 – 2012 год.

Интересно Что нужно знать о налоге на недвижимость в Украине: известный девелопер назвал главные нюансы

Особенности звездного таунхауса

Фойе с деревянным полом / Фото New York Post

Дом в итальянском стиле, построенный в 1852 году, может похвастаться видом на парк Джеймса Дж. Уокера. Три года назад четырехэтажное здание с подвалом было полностью отреставрировано.

Гостиная с камином / Фото New York Post

Гостиная на втором этаже / Фото New York Post

Гостиная для формальных встреч / Фото New York Post

Дополнительные удобства: профессиональная кухня со столовой, гостиная с панорамными окнами, камин и выход на задний двор.

Профессиональная кухня / Фото New York Post

Столовая / Фото New York Post

Главная спальня ведет на открытую террасу.

Цена на звездную недвижимость

Главная спальня / Фото New York Post

Санузел / Фото New York Post

В 2012 году Роберт де Ниро продал таунхаус за 9,5 миллиона долларов. После этого здание было выставлено на продажу в 2019 году за 22,75 миллиона долларов. Однако столь высокая сумма, похоже, отпугивала покупателей. Недвижимость нашла своего владельца только осенью 2021 года, когда агенты объявили новую цену – 11,98 миллиона долларов.

Терраса на крыше / Фото New York Post