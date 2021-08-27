У Нью-Йорку продають незвичайний таунхаус за мільйони доларів: що у ньому особливого

У Нью-Йорку виставили на продаж найвужчий таунхаус у місті. За незвичайний об'єкт власник хоче отримати 5 мільйонів доларів (134,4 мільйона гривень).

Будівля має також багату історію, адже там проживали знаменитості. Хто саме – читайте далі.

Цікаво Проблеми з паркуванням у Києві: чому забудовники неохоче будують паркінги

Що відомо про дім

Незвичайний таунхаус було збудовано у 1873 році. Він розташований на Бедфорд-стріт в елітному районі Грінвіч-Віллідж на Манхеттені. Це найвужча житлова будівля у Нью-Йорку – її ширина складає менш ніж 3 метри. Раніше у незвичайному будинку мешкали поетеса Една-Сент-Вінсент Міллей, яка отримала Пулітцерівську премію у 1923 році, а також мультиплікатор Вільям Стей, який придумав знаменитого Шрека.

Нинішній власник придбав таунхаус у 2013 році за 3,25 мільйона доларів.

Таунхаус було збудовано у 1873 році / Фото Richard Caplan, Mansion Global

Читайте Знайдено будинок, відірваний від цивілізації: де він розташований і скільки коштує

Що є у таунхаусі

У триповерховому об'єкті нерухомості є 3 спальні та 3 ванні кімнати. Інтер'єр виконано у сучасному стилі з використанням світлих відтінків, що візуально збільшує простір приміщень. Також є елементи з дерева.

Власник сподівається продати об'єкт за 5 мільйонів доларів / Фото Richard Caplan, Mansion Global

Ширина таунхауса – лише три метри / Фото Richard Caplan, Mansion Global