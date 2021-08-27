Дістатися до об'єкта можна лише на позашляховику або пішки. Чим примітний цей будинок і за скільки його можна купити – читайте далі.

Цікаво Найпривабливіші ЖК у Києві: як вони виглядають та де розташовані

Що відомо про будинок

Будівля була побудована у 1829 році. Це була хатина для єгеря. Сьогодні будинок з 6 спальнями належить фермеру. Власник готовий продати нерухомість за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (55,3 мільйона гривень).

Будинок побудовано у 1829 році / Фото TIM STEWART NEWS LIMITED

Читайте Де купити житло в Італії: названо найбільш привабливі місця у 2021 році

Особливості об'єкта

Будинок розташований на висоті 472 метри. Дістатися до нього можна тільки пішки або на позашляховику. Енергопостачання будівлі відбувається завдяки сонячним батареям. Нагріти воду можна лише за допомогою дров'яної печі. В об'єкті немає інтернету. Крім того, поруч немає жодного будинку, що робить об'єкт привабливим для тих, хто хоче сховатися від зовнішнього світу.

Об'єкт розташований далеко від цивілізації / Фото TIM STEWART NEWS LIMITED