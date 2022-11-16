У Нью-Йорку продають таунхаус Івани Трамп: який вигляд має екзотична нерухомість

Колишній будинок першої дружини Дональда Трампа Івани Трамп особливий великою кількістю анімалістичних принтів, надлишком золота та відсутністю обладнаної кухні. Це хороший приклад нерухомості чесько-американської бізнес-леді, який наразі шукає нових, не менш харизматичних, власників.

17-кімнатний комплекс Lenox Hill, який належав покійній Трамп з 1992 року, виставлений на продаж за 26,5 мільйона доларів. Агенти з нерухомості розповіли, що пропонують покупцям.

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Що відомо про житло Івани Трамп

За даними Wall Street Journal, Трамп придбала історичний будинок площею 810 квадратних метрів у 1992 році за 2,5 мільйона доларів. Сьогодні вартість житла значно вища, причому, додає видання, виторг від продажу таунхаусу піде дітям подружжя Трампів – Еріку, Дональду-молодшому та Іванці.

Моїй мамі дуже подобався цей будинок,

– сказав Ерік та зазначив, що меблі можна буде придбати разом із будинком.



Усі зони відрізняються за стилем / Фото Evan Joseph Photography

Фасад збудованого у 1879 році будинку із мансардним дахом та виготовленими під замовлення дверима навряд чи асоціюється у покупців із декадентським інтер'єром. Проте усередині зібраний цілий комплекс екзотичних предметів: бібліотека із леопардовим принтом, картини із тваринами, золоті штори та рожева ванна кімната.



Бібліотека / Фото Evan Joseph Photography

Стиль оселі змінюється від кімнати до кімнати. Тут версальська їдальня поєднується з вітальнею у стилі ампір. Сама Івана описала це приміщення, як місце, де б міг жити Людовик XVI, якби у нього були гроші. Між цими двома зонами розташований білий рояль.



Спальня Івани Трамп / Фото Evan Joseph Photography

Попри наявність великої кількості декору, тут немає повноцінної кухні. Як зізналася сама Трамп, це пов'язано з тим, що останніми роками вона мало готувала.



Одна із віталень / Фото Evan Joseph Photography

Агенти вважають, що новий власник, швидше за все, захоче розпочати масштабну реконструкцію, проте наголошують, що покійна Івана дуже пишалася цим місцем.

Інтер'єр інших приміщень / Фото Evan Joseph Photography