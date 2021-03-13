Облаштування квартири: де заховати швабри, пилосос і засоби для прибирання
У кожній квартирі потрібно місце для зберігання побутових предметів: швабри, пилососа, прасувальної дошки і засобів для прибирання.
Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Де все це можна розмістити – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Куди розмістити швабру, пилосос, сушку, засоби для прибирання? Коли я сідаю за планування квартири, одне з важливих питань: де ж розташувати господарський блок? Ось мої основні поради,
– зазначила Пашковська.
Де заховати госпблок у квартирі
Окреме приміщення
За словами дизайнерки інтер'єру, це найбільш зручний варіант.
Благо, живемо вже не в часи СРСР і забудовники все частіше закладають просторі передпокої і гардеробні,
– додала дизайнерка інтер'єру.
В окремому приміщенні можна облаштувати зручний госпблок / Фото kvartblog
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Шафа у передпокої
За словами Анни Пашковської, якщо немає можливості виділити під господарський блок окрему кімнату, можна облаштувати у передпокої шафу для швабр, сушок, пилососа і прасувальної дошки.
У шафі можна розмістити габаритні госппредмети / Фото pinterest
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