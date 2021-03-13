У кожній квартирі потрібно місце для зберігання побутових предметів: швабри, пилососа, прасувальної дошки і засобів для прибирання.

Де все це можна розмістити – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

Читайте Як "прокачати" кухню: 3 простих лайфхаки

Куди розмістити швабру, пилосос, сушку, засоби для прибирання? Коли я сідаю за планування квартири, одне з важливих питань: де ж розташувати господарський блок? Ось мої основні поради,

– зазначила Пашковська.

Де заховати госпблок у квартирі

Окреме приміщення

За словами дизайнерки інтер'єру, це найбільш зручний варіант.

Благо, живемо вже не в часи СРСР і забудовники все частіше закладають просторі передпокої і гардеробні,

– додала дизайнерка інтер'єру.

В окремому приміщенні можна облаштувати зручний госпблок​ / Фото kvartblog

Цікаво Як зробити журнальний столик фішкою інтер'єру: 4 пункти

Шафа у передпокої

За словами Анни Пашковської, якщо немає можливості виділити під господарський блок окрему кімнату, можна облаштувати у передпокої шафу для швабр, сушок, пилососа і прасувальної дошки.

У шафі можна розмістити габаритні госппредмети / Фото pinterest