Обустройство квартиры: где спрятать швабры, пылесос и средства для уборки
В каждой квартире нужно место для хранения бытовых предметов: швабры, пылесоса, гладильной доски и средств для уборки.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Где все это можно разместить – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Куда расположить швабру, пылесос, сушку, средства для уборки? Когда я сажусь за планировку квартиры, один из важных вопросов: где же расположить хозяйственный блок? Вот мои основные советы,
– отметила Пашковская.
Где спрятать хозблок в квартире
Отдельное помещение
По словам дизайнера интерьера, это наиболее удобный вариант.
Благо, живем уже не во времена СССР и застройщики все чаще закладывают просторные прихожие и гардеробные,
– добавила дизайнер интерьера.
В отдельном помещении можно обустроить удобный хозблок / Фото kvartblog
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Шкаф в прихожей
По словам Анны Пашковской, если нет возможности выделить под хозяйственный блок отдельную комнату, можно обустроить в прихожей шкаф для швабр, сушек, пылесоса и гладильной доски.
В шкафу можно разместить габаритные хозпредметы / Фото pinterest
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