В каждой квартире нужно место для хранения бытовых предметов: швабры, пылесоса, гладильной доски и средств для уборки.

Где все это можно разместить – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Куда расположить швабру, пылесос, сушку, средства для уборки? Когда я сажусь за планировку квартиры, один из важных вопросов: где же расположить хозяйственный блок? Вот мои основные советы,

– отметила Пашковская.

Где спрятать хозблок в квартире

Отдельное помещение

По словам дизайнера интерьера, это наиболее удобный вариант.

Благо, живем уже не во времена СССР и застройщики все чаще закладывают просторные прихожие и гардеробные,

– добавила дизайнер интерьера.

В отдельном помещении можно обустроить удобный хозблок / Фото kvartblog

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Шкаф в прихожей

По словам Анны Пашковской, если нет возможности выделить под хозяйственный блок отдельную комнату, можно обустроить в прихожей шкаф для швабр, сушек, пылесоса и гладильной доски.

В шкафу можно разместить габаритные хозпредметы / Фото pinterest