Про це розповів співзасновник і CEO компанії "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов. Про інші підсумки року – далі.

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За прогнозами експерта, зростання цін на квартири вже не за горами. Важливу роль у цьому відіграє збільшення цінників на первинному ринку житла.

Підсумки та прогнози ринку вторинної нерухомості:

загалом квартири у готових до заселення будинках з початку року подорожчали на 15 – 20% ; ціни у недавно зданих ЖК зросли мінімум на 20% . У старому житловому фонді – на 5 – 7% ;

; ціни у недавно зданих ЖК . У старому житловому фонді – ; у старих, аварійних та будинках "на відшибі" ціни просіли на 4 – 6% ;

; у найближчі 3 – 6 місяців ціни на "вторинці" можуть зрости ще на 5 – 8% ;

; підігрівати зростання цін буде первинний ринок та доступні іпотечні програми;

частка спекулятивних угод на вторинному ринку – трохи більше ніж 15% від усіх угод;

загальний обсяг угод на вторинному ринку у 2021 році зріс приблизно у 1,5 раза у порівнянні з 2020-м роком;

у порівнянні з 2020-м роком; у грудні частина продавців відтермінувала продаж квартири в очікуванні зростання цін;

квартири в популярних об'єктах з гарною інфраструктурою та біля метро продаються за кілька днів;

продавці погоджуються на торг вкрай неохоче, скидають не більше 3 – 5%.

Водночас, додає експерт, оренда житла з початку року подорожчала на 10 – 15%. На його думку, орендні ставки в найближчі кілька місяців не зростатимуть і, швидше за все, стабілізуються на поточному рівні.