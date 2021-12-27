В очікуванні росту цін: власники відтерміновують продаж квартир на "вторинці"
Джерело:UBR
Загальний обсяг укладених угод на вторинному ринку житла цього року виріс у 1,5 раза. Проте станом на грудень більшість продавців житла тимчасово знімають свої об'єкти з ринку в очікуванні вигіднішого моменту для угоди.
Про це розповів співзасновник і CEO компанії "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов. Про інші підсумки року – далі.
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За прогнозами експерта, зростання цін на квартири вже не за горами. Важливу роль у цьому відіграє збільшення цінників на первинному ринку житла.
Підсумки та прогнози ринку вторинної нерухомості:
- загалом квартири у готових до заселення будинках з початку року подорожчали на 15 – 20%; ціни у недавно зданих ЖК зросли мінімум на 20%. У старому житловому фонді – на 5 – 7%;
- у старих, аварійних та будинках "на відшибі" ціни просіли на 4 – 6%;
- у найближчі 3 – 6 місяців ціни на "вторинці" можуть зрости ще на 5 – 8%;
- підігрівати зростання цін буде первинний ринок та доступні іпотечні програми;
- частка спекулятивних угод на вторинному ринку – трохи більше ніж 15% від усіх угод;
- загальний обсяг угод на вторинному ринку у 2021 році зріс приблизно у 1,5 раза у порівнянні з 2020-м роком;
- у грудні частина продавців відтермінувала продаж квартири в очікуванні зростання цін;
- квартири в популярних об'єктах з гарною інфраструктурою та біля метро продаються за кілька днів;
- продавці погоджуються на торг вкрай неохоче, скидають не більше 3 – 5%.
Водночас, додає експерт, оренда житла з початку року подорожчала на 10 – 15%. На його думку, орендні ставки в найближчі кілька місяців не зростатимуть і, швидше за все, стабілізуються на поточному рівні.