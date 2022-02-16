Пори року мають вплив і на наш інтер'єр. Гармонія житла та навколишнього середовища завжди гарантує особливу атмосферу, заради якої варто докласти трішки зусиль до свого помешкання.

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Позбуваємося зайвого

Очищення простору від зайвих деталей – найкращий та найлегший спосіб освіжити інтер'єр. Як правило, зима є періодом своєрідного накопичення, тому варто уявити себе мінімалістом та прибрати усе необхідне. У просторі стане більше місця, куди зможе проникнути ласкаве весняне сонце.

Особлива естетика / Фото Pixabay

Усім речам – своє місце

Наступним логічним етапом є організація для зберігання речей. Саме час зробити детальну ревізію та чітко визначити місце кожного елемента. Сезонний одяг можна сховати, а реорганізація інших речей матиме позитивний вплив на інтер'єр.

Наводимо порядок / Фото Pixabay

Увага до спальні

"Свіжі" відтінки постелі, квіти, нові штори – тут будуть доречними усі ідеї, які допоможуть оновити спальню. Кардинальні зміни не потрібні, спробуйте змінити атмосферу та загальну картину дрібними, але яскравими деталями.

Делікатність – головний весняний мотив / Фото Pixabay

Рослини та текстиль

Ні для кого не стане секретом, що свіжі вазонки неабияк впливають на інтер'єр і додають йому особливого колориту, коли простір наповнений сонцем. Впустіть природу у свій дім – і весняний настрій гарантовано.

Що стосується текстилю, то тут все просто – пора надати перевагу світлим кольорам. Пледи, скатертини, подушки – усе має підживляти гарний весняний настрій.

Деталі створюють настрій / Фото Pixabay