Експерти розповіли про три легкі способи очищення стін, які не потребують спеціальних мийних засобів. По суті, все, що потрібно є у вашому домі. Також фахівці дали дві важливі поради, які наполегливо радять взяти до уваги.

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Дійте швидко

Як тільки ви помітили пляму, залиште її повністю висохнути, а тоді одразу беріться до роботи. Обережно здеріть її пластиковим скребком або м'якою щіткою. Це потрібно робити коловими рухами.

Пам'ятайте, що на цьому етапі не можна використовувати вологу ганчірку, інакше ви можете розмазати пляму по стіні й створити собі проблему. Ця порада, звичайно, що стосується свіжих плям.

Підготуйте поверхню

Якщо ж ви загалом хочете помити стіни й очистити їх від старих плям, то для початку треба підготувати поверхню.

Ви можете витерти стіни сухою тканиною або скористатись пилососом із насадкою-щіткою. Це допомагає запобігти розповсюдженню бруду під час чищення та полегшує процес.

Використовуйте легкий мийний засіб

Завжди найкраще починати з ніжного мийного засобу, перш ніж використовувати агресивні хімікати. Немає сенсу "атакувати" стіни, якщо вони не потребують глибокого очищення.

Експерти завжди радять приготувати суміш теплої води та мийного засобу для посуду. Візьміть чисту ганчірку або губку й обережно промокніть плями. Уникайте надто енергійного чищення, щоб запобігти пошкодженню фарби чи шпалер.



З розпилювачем легше працювати / Фото Pexels

Спробуйте пасту з харчової соди

Для стійкіших плям можна зробити пасту: змішати харчову соду з невеликою кількістю води. Цю суміш треба нанести на брудні плями та залишити на кілька хвилин. Як тільки вона трохи підсохне, обережно витріть тканиною. Під кінець промийте чистою водою та висушіть.

Харчова сода – це м'який абразив, який допомагає позбутися плям, не завдаючи шкоди стінам або поверхням.

Оцетно-водний розчин як альтернатива

Альтернативним засобом є розчин з білого оцту та води. Таку суміш треба нанести на плями за допомогою губки, а зручніше – з розпилювача, і залишити на кілька хвилин. Потім не забудьте обережно промокнути й змити розчин.

"Якщо ви хочете пом'якшити різкий запах оцту, то можете додати в розчин кілька крапель лимонного соку або ефірної олії", – рекомендують фахівці.