На початку 2023 року лідирував пентхаус у Нью-Йорку за 250 мільйонів доларів. Потім список очолював будинок з 40 спальнями на березі моря в Лондоні за 300 мільйонів доларів. Попри те, можна виокремити три місця, де є найбільше нерухомості за рекордними цінами – це Дубай, Гонконг та Австралія.

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Один із найдорожчих будинків у світі

Мегаособняк розташований уздовж гонконзької дороги Рипалс-Бей. Його продають за 2,2 мільярда гонконзьких доларів, або близько 281 мільйона доларів США.

"Цей особняк є одним із найдорожчих об'єктів нерухомості в цьому районі. Їх небагато з такою ціною", – каже агентка з нерухомості Летиція Казаліно. Отже, загалом у Гонконзі є багато будинків за шаленою ціною, наближеною до 280 мільйонів доларів.

Зовнішні стіни особняка облицьовані натуральним каменем. Аркові вікна та декоративні деталі пом'якшують симетричний фасад. Автоматичний вхід із воротами забезпечує приватність, оскільки доступ до гаража та під'їзду є лише за огорожею.



Інтер'єр у чорно-білих кольорах / Фото OKAY.COM

Загальна площа внутрішнього та зовнішнього простору особняка складає 18 274 квадратних метрів. Є 11 спалень і 11 ванних кімнат. На всі п'ять поверхів можна підійматися на ліфті. Внутрішній дворик особняка може вмістити понад 100 гостей для масштабних заходів.

Абсолютно новий особняк був побудований у 2019 році, щоб привернути увагу надзаможних покупців. Цей будинок з радістю придбали б магнати з усього світу, але власники хочуть продати його багатіям з Гонконгу чи Китаю, які мають сім'ю.