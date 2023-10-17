В начале 2023 года лидировал пентхаус в Нью-Йорке за 250 миллионов долларов. Затем список возглавлял дом с 40 спальнями на берегу моря в Лондоне за 300 миллионов долларов. Несмотря на то, можно выделить три места, где больше всего недвижимости по рекордным ценам – это Дубай, Гонконг и Австралия.

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Один из самых дорогих домов в мире

Мегаособняк расположен вдоль гонконгской дороги Рипалс-Бэй. Его продают за 2,2 миллиарда гонконгских долларов, или около 281 миллион долларов США.

"Этот особняк является одним из самых дорогих объектов недвижимости в этом районе. Их немного с такой ценой", – говорит агент по недвижимости Летиция Казалино. Итак, в Гонконге есть много домов по безумной цене, приближенной к 280 миллионам долларов.

Наружные стены особняка облицованы натуральным камнем. Арочные окна и декоративные детали смягчают симметричный фасад. Автоматический вход с воротами обеспечивает приватность, поскольку доступ к гаражу и подъезду только за ограждением.



Интерьер в черно-белых цветах / Фото OKAY.COM

Общая площадь внутреннего и внешнего пространства особняка составляет 18274 квадратных метров. Есть 11 спален и 11 ванных комнат. На все 5 этажей можно подниматься на лифте. Внутренний двор особняка может вместить более 100 гостей для масштабных мероприятий.

Совершенно новый особняк был построен в 2019 году, чтобы привлечь внимание сверхбогатых покупателей. Этот дом с радостью приобрели бы магнаты со всего мира, но владельцы хотят продать его богатым семьям из Гонконга или Китая.