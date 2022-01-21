Офіс Президента анонсував масштабне перезавантаження "Укрфінжитла"
Джерело:Інтерфакс-Україна
Офіс Президента планує масштабне перезавантаження Української фінансової житлової компанії. Ціль – зробити іпотеку доступнішою та зрозумілішою для потенційних покупців.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма. Розповідаємо, що планують змінити в найближчі 3 – 4 місяці.
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В рамках форуму "2022 – час кредитувати", організований Незалежною асоціацією банків України спільно з Національним банком України для напрацювання ефективних алгоритмів відновлення активного кредитування, Шурма поділився планами щодо перезавантаження програм іпотеки.
Наша ціль – за 3 – 4 місяці зробити доступний та зрозумілий продукт іпотеки ефективною вартістю приблизно 5% річних у гривні… Плануємо масштабне перезавантаження "Укрфінжитла" як одного з основних драйверів іпотечного кредитування",
– сказав Шурма.
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За його словами, "Укрфінжитло" має працювати і напряму, і у партнерстві з банками. Очолить компанію Олексій Киреєв.
Ми плануємо запускати з 2022 року цілий блок програм підтримки різних секторів економіки за різними пріоритетними напрямами,
– зазначив заступник голови ОП.