Вітальня – місце збору всієї сім'ї, де найчастіше є великий телевізор.

Які нюанси слід врахувати під час оформлення TV-зони, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

Корисно Стінові панелі в інтер'єрі: 5 причин сказати їм "так"

Сьогодні поговоримо про важливі нюанси розміщення телевізора у вітальні,

– зазначила Морозова.

5 нюансів в оформленні TV-зони у вітальні

У першу чергу необхідно визначитися, чи будуть у вітальні колонки або ігрова приставка. Це необхідно для того, щоб передбачити додаткові розетки для пристроїв. Для підключення телевізора розетки потрібно спланувати за ним. Орієнтовна висота розеток – 120-140 см від підлоги. За словами Вікторії Морозової, "оптимальна висота – це коли центр екрану знаходиться на лінії очей". На етапі ремонту у стіні, на якій буде розміщуватися телевізор, необхідно закласти кабель-канал, де можна буде заховати всі проводи. Це потрібно для того, щоб від плазми до тумби не тягнулися кабелі.

Розетки повинні розміщуватися за телевізором​ / Фото dekoriko

Читайте також Розкрито 10 секретів дорогого інтер'єру

Обов'язково враховуйте дистанцію від дивана до телевізора. Слід подумати, яка діагональ буде зручна під час перегляду. Розташування.

Телевізор можна встановлювати на тумбі, а можна закріпити на стіні і додати поворотний кронштейн, якщо є необхідність повертати ТБ,

– додала Викторія Морозова.