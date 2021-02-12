Оформление TV-зоны в гостиной: 5 правил
Гостиная – место сбора всей семьи, где чаще всего есть большой телевизор.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Какие нюансы следует учесть при оформлении TV-зоны, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Сегодня поговорим о важных нюансах размещения телевизора в гостиной,
– отметила Морозова.
5 нюансов в оформлении TV-зоны в гостиной
- В первую очередь необходимо определиться, будут ли в гостиной колонки или игровая приставка. Это необходимо для того, чтобы предусмотреть дополнительные розетки для устройств.
- Для подключения телевизора розетки нужно спланировать за ним. Примерная высота розеток – 120-140 см от пола. По словам Виктории Морозовой, "оптимальная высота – это когда центр экрана находится на линии глаз".
- На этапе ремонта в стене, на которой будет размещаться телевизор, необходимо заложить кабель-канал, где можно будет спрятать все провода. Это нужно для того, чтобы от плазмы к тумбе не тянулись кабеля.
Розетки должны размещаться за телевизором / Фото dekoriko
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- Обязательно учитывайте дистанцию от дивана к телевизору. Следует подумать, какая диагональ будет удобна во время просмотра.
- Расположение.
Телевизор можно разместить на тумбе, а можно закрепить на стене и добавить поворотный кронштейн, если есть необходимость поворачивать ТВ,
– добавила Виктория Морозова.
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