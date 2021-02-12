Оформлення TV-зони у вітальні: 5 правил

Вітальня – місце збору всієї сім'ї, де найчастіше є великий телевізор.
Які нюанси слід врахувати під час оформлення TV-зони, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Сьогодні поговоримо про важливі нюанси розміщення телевізора у вітальні,
– зазначила Морозова.
5 нюансів в оформленні TV-зони у вітальні
- У першу чергу необхідно визначитися, чи будуть у вітальні колонки або ігрова приставка. Це необхідно для того, щоб передбачити додаткові розетки для пристроїв.
- Для підключення телевізора розетки потрібно спланувати за ним. Орієнтовна висота розеток – 120-140 см від підлоги. За словами Вікторії Морозової, "оптимальна висота – це коли центр екрану знаходиться на лінії очей".
- На етапі ремонту у стіні, на якій буде розміщуватися телевізор, необхідно закласти кабель-канал, де можна буде заховати всі проводи. Це потрібно для того, щоб від плазми до тумби не тягнулися кабелі.
Розетки повинні розміщуватися за телевізором / Фото dekoriko
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- Обов'язково враховуйте дистанцію від дивана до телевізора. Слід подумати, яка діагональ буде зручна під час перегляду.
- Розташування.
Телевізор можна встановлювати на тумбі, а можна закріпити на стіні і додати поворотний кронштейн, якщо є необхідність повертати ТБ,
– додала Викторія Морозова.