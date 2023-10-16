Кухні спочатку здаються складними для оновлення, бо там не так легко змінити речі відповідно до тенденцій, як, скажімо, у вітальні чи спальні. Однак є бюджетні способи "підняти" кухню без капітального ремонту.

Зверніть увагу Будівництво буде локомотивом розвитку, – девелопер про перспективи українського ринку житла

Оновіть кольори фарб

Фарбування кухонних шаф чи навіть незначних деталей може надати вашій кухні абсолютно нового вигляду. Цю роботу ви можете виконати самостійно. Та навіть якщо залучите професіоналів, це буде швидше та дешевше, ніж зробити ремонт.

"Вибір насичених тонів, таких як темно-фіолетовий, темно-синій або лісово-зелений для меблів або острова, є ідеальною основою для підкреслення інших матеріалів, використаних у дизайні", – каже креативний директор Naked Kitchens Елізабет Шервін.

Змініть освітлення

Освітлення може здатися не ключовою частиною дизайну вашої кухні, але воно має величезний вплив, як практичний, так і естетичний.

Кухонне освітлення задає тон простору, тому придбання ключових світильників додасть вашій кухні атмосферу вишуканості. Світильники ручної роботи також є ключовими для надання кімнаті вишуканого вигляду, оскільки вони покращують рівень деталізації, який неможливо знайти в освітлювальних приладах масового виробництва,

– каже британська експертка Мара Рипачек.

Якщо у вашому кухонному просторі більш мінімалістична естетика, шукайте витончені металеві світильники простих форм, такі як геометричні підвіски або лінійні бра. Якщо ви віддаєте перевагу більш класичній атмосфері, зверніть увагу на люстри ручної роботи зі складними деталями.

Незалежно від того, чи вибираєте ви сучасні, чи класичні світильники, переконайтеся, що вони виготовлені якісно з міцних матеріалів, таких як латунь, залізо чи сталь.

Встановіть нові стільниці з іншого матеріалу

Стільниці є невіддільною частиною кухні, і їх час від часу треба оновлювати. Через кілька років після ремонту поверхні псуються, що впливає на загальний вигляд кімнати. Найкращий варіант – придбати нові стільниці з іншого матеріалу або навіть свіжішої версії того, що у вас уже є.

Якщо у вас обмежений бюджет, то дерев'яні стільниці є хорошим варіантом у такому випадку. Фахівці кажуть: "Дерев'яні стільниці дешевші, ніж натуральний камінь або мармур, і вони додають приємного тепла. Однак вам постійно треба буде користуватися обробними дошками та підставками, щоб запобігти пошкодженню та вигорянню дерева".