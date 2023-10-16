Кухни сначала кажутся сложными для обновления, потому что там не так легко изменить вещи в соответствии с тенденциями, как, скажем, в гостиной или спальне. Однако есть бюджетные способы "поднять" кухню без капитального ремонта.

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Обновите цвета красок

Покраска кухонных шкафов или даже незначительных деталей может придать вашей кухне совершенно новый вид. Эту работу вы можете проделать самостоятельно. И даже если привлечете профессионалов, это будет быстрее и дешевле, чем сделать ремонт.

"Выбор насыщенных тонов, таких как темно-фиолетовый, темно-синий или лесно-зеленый для мебели или острова является идеальной основой для подчеркивания других материалов, использованных в дизайне", – говорит креативный директор Naked Kitchens Элизабет Шервин.

Измените освещение

Освещение может показаться не ключевой частью дизайна вашей кухни, но оно имеет огромное влияние, как практичное, так и эстетичное.

Кухонное освещение задает тон пространства, поэтому приобретение ключевых светильников придаст вашей кухне атмосферу изысканности. Светильники ручной работы также являются ключевыми для придания комнате изысканного вида, поскольку они улучшают уровень детализации, который невозможно найти в осветительных приборах массового производства.

– говорит британская эксперт Мара Рыпачек.

Если в вашем кухонном пространстве более минималистичная эстетика, ищите изящные металлические светильники простых форм, такие как геометрические подвески или линейные бра. Если вы предпочитаете более классическую атмосферу, обратите внимание на люстры ручной работы со сложными деталями.

Независимо от того, выбираете ли вы современные или классические светильники, убедитесь, что они изготовлены качественно из прочных материалов, таких как латунь, железо или сталь.

Установите новые столешницы из другого материала

Столешницы являются неотделимой частью кухни, и их время от времени нужно обновлять. Через несколько лет после ремонта поверхности портятся, что влияет на общий вид комнаты. Лучший вариант – приобрести новые столешницы из другого материала или даже более свежей версии того, что у вас уже есть.

Если у вас ограничен бюджет, то деревянные столешницы являются хорошим вариантом в этом случае. Специалисты говорят: "Деревянные столешницы дешевле, чем натуральный камень или мрамор, и они добавляют приятного тепла. Однако вам постоянно нужно будет пользоваться разделочными досками и подставками, чтобы предотвратить повреждение и выгорание дерева".