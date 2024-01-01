Якщо ви вже давно хотіли трохи оновити кухню, то початок нового року – найкращий для цього час. Експерти кажуть, що можна скористатися одним лайфхаком або навіть усіма трьома – це залежатиме від вашого бажання.

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Замініть техніку на щось естетично привабливіше

Традиційна кухня з синім кухонним островом / Фото Future

Багато людей звикли зберігати кухонну техніку на робочих поверхнях, наприклад гриль, мультиварку, мікрохвильову піч, тостер і ще багато іншого. Та насправді зовні варто залишити тільки маленький чайник. Усе інше треба або прибрати, або замінити на більш естетичні речі, наприклад красиві обробні дошки, підставки з кухонним приладдям чи улюблений декор. Головне – не переповнюйте прилавки.

Поставте кімнатні рослини

Рожево-зелена кухня з вазонами / Фото deVOL

На кухні рідко ставлять вазони з рослинами, мовляв, це не зовсім та кімната, де їх варто розміщувати.

"Рослини допомагають очистити повітря і додають в інтер'єр кухні трохи свіжості. Головне розмістити їх на різних рівнях. Одної кімнатної рослини на полиці точно буде замало", – переконує дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Доповніть інтер'єр картинами

Кухня з відкритою цегляною стіною / Фото deVOL Kitchens

Якщо кімнатні рослини на кухні ще можна побачити, то твори мистецтва – це справжня рідкість. Та оскільки кухня часто є простором для спілкування й відпочинку, і її взагалі вважають серцем дому, то чому б не повісити дві чи три чудові картини? У вашому домі точно знайдеться кілька варіантів.