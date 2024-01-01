Як миттєво покращити інтер'єр кухні без жодних витрат: три простих варіанти

Ідея оживити кухню без ремонту й узагалі без витрат подобається всім. Тож дизайнери вирішили розповісти, як покращити вигляд цієї кімнати за допомогою трьох легких способів.

Якщо ви вже давно хотіли трохи оновити кухню, то початок нового року – найкращий для цього час. Експерти кажуть, що можна скористатися одним лайфхаком або навіть усіма трьома – це залежатиме від вашого бажання.

Зверніть увагу Як змінився ринок нерухомості України у 2023 році

Замініть техніку на щось естетично привабливіше

Традиційна кухня з синім кухонним островом / Фото Future

Багато людей звикли зберігати кухонну техніку на робочих поверхнях, наприклад гриль, мультиварку, мікрохвильову піч, тостер і ще багато іншого. Та насправді зовні варто залишити тільки маленький чайник. Усе інше треба або прибрати, або замінити на більш естетичні речі, наприклад красиві обробні дошки, підставки з кухонним приладдям чи улюблений декор. Головне – не переповнюйте прилавки.

Поставте кімнатні рослини

Рожево-зелена кухня з вазонами / Фото deVOL

На кухні рідко ставлять вазони з рослинами, мовляв, це не зовсім та кімната, де їх варто розміщувати.

"Рослини допомагають очистити повітря і додають в інтер'єр кухні трохи свіжості. Головне розмістити їх на різних рівнях. Одної кімнатної рослини на полиці точно буде замало", – переконує дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Доповніть інтер'єр картинами

Кухня з відкритою цегляною стіною / Фото deVOL Kitchens

Якщо кімнатні рослини на кухні ще можна побачити, то твори мистецтва – це справжня рідкість. Та оскільки кухня часто є простором для спілкування й відпочинку, і її взагалі вважають серцем дому, то чому б не повісити дві чи три чудові картини? У вашому домі точно знайдеться кілька варіантів.