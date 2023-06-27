Ці дизайнерські поради допоможуть зробити вашу квартиру затишною та сучасною з мінімальними витратами. Спробуйте, ви будете задоволені результатом.

Зверніть увагу У чому різниця між житлом комфорт і бізнес-класу: пояснюємо на прикладах

Порада 1: яскравий акцент

Додайте кольорів у свою кімнату. Не треба фарбувати всі стіни. Можна виділити, наприклад:

одну стіну;

двері;

меблі;

подушки.

Пофарбувати можна й старі стільниці чи тумби. Деякі речі ви можете обшити новою тканиною. Такий підхід до старих речей є екологічним. Таким чином ви заощадите гроші, освіжите свій дім і допоможете природі.

Порада 2: більше кімнатних рослин

Рослини оживляють інтер'єр. Вони чудово доповнюють дизайн у будь-якому стилі. Можна розставити квіти в різних кутках кімнати або зібрати їх в одному місці.

У такому приміщенні буде легше дихати, адже рослини є природними зволожувачами повітря.

Порада 3: інший порядок

Допомагає також переміщення меблів. Ви можете поміняти місцями ліжко та стіл і зонувати кімнату, використовуючи їх.

Зламані речі, якими давно не користуєтеся, краще викинути. Це збільшує вільний простір.

Порада 4: декорування стін

Тимчасові наклейки на стіни часто використовують для оформлення дитячої кімнати. Це бюджетний спосіб прикрасити стіни і створити затишок. Ви можете в будь-коли зняти їх, не пошкодивши шпалери чи фарбу.

Незвичайні вішалки або ключниці теж чудово доповнять інтер'єр. Маленькі деталі відіграють важливу роль.