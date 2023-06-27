Эти дизайнерские советы помогут сделать вашу квартиру уютной и современной с минимальными затратами. Попытайтесь, вы будете довольны результатом.

Обратите внимание В чем разница между жильем комфорта и бизнес-класса: объясняем на примерах

Совет 1: яркий акцент

Разместите цвета в свою комнату. Не нужно окрашивать все стены. Можно выделить, например:

одну стену;

дверь;

мебель;

подушки.

Выкрасить можно и старые столешницы или тумбы. Некоторые вещи вы можете обшить новой тканью. Такой подход к старым вещам экологичен. Таким образом, вы сэкономите деньги, освежите свой дом и поможете природе.

Совет 2: больше комнатных растений

Растения оживляют интерьер. Они отлично дополняют дизайн в любом стиле. Можно расставить цветы в разных углах комнаты или собрать их в одном месте.

В таком помещении будет легче дышать, ведь растения являются естественными увлажнителями воздуха.

Совет 3: другой порядок

Помогает также перемещение мебели. Вы можете поменять местами кровать и стол и зонировать комнату, используя их.

Сломанные вещи, которыми давно не пользуетесь, лучше выбросить. Это увеличивает свободное пространство.

Совет 4: декорирование стен

Временные наклейки на стены часто используются для оформления детской комнаты. Это бюджетный способ украсить стены и создать уют. Вы можете в любое время снять их, не повредив обои или краску.

Необычные вешалки или ключницы тоже отлично дополнят интерьер. Маленькие детали играют немаловажную роль.