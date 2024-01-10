Найчастіше вашу кухню можна "повернути до життя" за допомогою кількох простих кроків, які не коштують абсолютно нічого. Варто лише навести там лад і проявити креатив.

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Реорганізуйте кухонні поверхні та шафи

Безладні поверхні та шафи роблять кухню старою і брудною. Очищення їх від непотребу миттєво освіжить кухню й покращить загальний вигляд.

"Це може шокувати, наскільки суттєво зміниться зовнішній вигляд кухні після того, як ви зробите глибоке очищення й усунете безлад на стільниці", – каже американська дизайнерка Кеті Куо.

Ретельно поприбирайте

Експерти радять таки витратити пів дня на глибоке прибирання всіх закутків і щілин на кухні. Це одразу її "поверне до життя".

Глибоке прибирання – це дійсно ефективний спосіб оновити кухню, не купуючи нічого нового. Через постійне приготування їжі з'являються глибокі плями та бруд. Якщо очистити їх, поверхні будуть сяяти, як нові,

– зазначають експерти.

Є кілька ключових моментів, на яких слід зосередитися: зона між плиткою та стіною, раковина та змішувачі.

Додайте кілька нових деталей

Просто озирніться навколо – у вашому домі точно є речі, які можна перемістити на кухню. До того ж це чудовий спосіб оновити кілька кімнат одночасно.



Відкриті стелажі з посудом, картинами та декором / Фото Farrow & Ball

Якщо у вас є відкриті кухонні стелажі, то обов'язково треба замінити предмети, які там стоять. Це може бути інший кухонний посуд, книги рецептів або улюблений декор.